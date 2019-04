3 ZDJĘCIA Folkstone w hrabstwie Kent. Punkt kontroli pojazdów. Ciężarówki i auta osobowe zjeżdżają z wagonów pociągu transportującego je pod Kanałem La Manche. Anglia, 5 kwietnia 2019 (Fot. Frank Augstein / AP Photo)

Taka Anglia, jaką tu widzisz, umiera. Już nie da się jej uratować. A szkoda, bo to było coś absolutnie pięknego, niewiarygodnego. Koniec tego świata przyszedł w tym samym czasie, kiedy pojawiła się niebieska flaga z żółtymi gwiazdkami, więc trudno się dziwić, że niektórzy ludzie oskarżają UE o to, że zniszczyła ich Anglię. Nie mówię, że to mądre, ale że można ich zrozumieć.