Opublikowany w czwartek sondaż przedwyborczy jest bezlitosny dla prezydenta Poroszenki. Według badań przeprowadzonych przez grupę socjologiczną Rating wśród wyborców, którzy są zdecydowani przyjść na wybory, aż 60,8 proc. chce oddać głos na Zełenskiego. Tylko 24,4 proc. zamierza zagłosować na obecnego prezydenta, a 14,8 proc. wciąż się waha.

Socjologowie wskazują, że do wysokiego poparcia dla Zełenskiego przyczynia się sam prezydent – 41 proc. wyborców Zełenskiego chce zagłosować raczej przeciwko Poroszence niż za swoim kandydatem.

Na pytanie o szanse prezydenta w drugiej turze, która odbędzie się 21 kwietnia, socjologowie odpowiadają, że wszystko może się jeszcze wydarzyć, ale jest mało prawdopodobne, że Poroszence uda się zmienić sytuację na swoją korzyść.

Kłótnie wokół debaty

W czwartek wieczorem Poroszenko niespodziewanie pojawił się w studiu telewizyjnym kanału 1+1 podczas emisji programu „Prawo do władzy”. Na antenie oświadczył, że przyjechał jeszcze raz zaprosić swojego oponenta na debatę. Po chwili do studia zadzwonił sam Zełenski, który oświadczył, że nie może przybyć do telewizji, bo jest w drodze do Paryża. I prezydent o tym dobrze wie, ponieważ „piękne samochody jego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy jechały za nim do lotniska”.