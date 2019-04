Panią deputowaną do Rady Federacji poruszył sygnał od profesora teologii Aleksandra Dworkina. Uczony usłyszał, że aresztanci za zgodą, o zgrozo, administracji zbiorowo medytują, przybrawszy „różne nieprzyzwoite pozy”.

A one... „prowokują niekontrolowane pobudzenie seksualne, prowadząc do homoseksualnych stosunków w więzieniach rosyjskich” – napisał prawosławny profesor w petycji do pani senator.

Mizulina wsławiła się swym wybornym węchem, który naprowadza ją na trop najmniejszego przejawu, jak to się w Rosji określa, „nietradycyjnych zachowań seksualnych”.

Wywęszyła je nawet w Piśmie Świętym.

W jednym z wywiadów zupełnie serio domagała się zabronienia dzieciom czytania Biblii, w której przecież jest mowa choćby o „babilońskich rozpustnicach”, grzechach Sodomy i Gomory, Onanie, który „tracił nasienie na ziemię”. Deputowana żąda ścigania „za ekstremizm” tych, którzy mówią, że „geje to też ludzie”. Jest współautorką ustawy o „zakazie propagandy homoseksualizmu”.