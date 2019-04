Na unijnym szczycie kolejny raz odłożono brexit w czasie. Tym razem aż do 30 października. To dobra decyzja?

– Nie jestem z niej zadowolony. Osiągnięto bardzo techniczny kompromis, który wprowadza chaos i polityczne problemy. Chodzi o sytuację w Parlamencie Europejskim. Wczoraj postanowiono, że Brytyjczycy wezmą udział w wyborach europejskich, jeśli premier Theresie May nie uda się szybko przepchnąć umowy brexitowej przez parlament. Ma na to tylko dziesięć dni – później trzeba będzie rozpocząć kampanię wyborczą – a nic nie wskazuje, by była wstanie zebrać większość w Westminsterze i zatwierdzić rozwód z UE.

Z drugiej strony brytyjskie miejsca w parlamencie już rozdysponowano między pozostałe kraje UE [Polska zyskała jeden mandat]. Trzeba będzie przeliczać wszystko na nowo i to w momencie, gdy w innych państwach Unii trwa już kampania wyborcza. A gdyby 30 października faktycznie doszło do brexitu, brytyjscy posłowie parlament opuszczą. Trudno znaleźć w tym jakąś logikę.