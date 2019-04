Zgodnie z oczekiwaniami nowym premierem Izraela będzie dotychczasowy szef rządu Beniamin Netanjahu: po raz czwarty z rzędu i po raz piąty w ogóle. Według wstępnych wyników wczorajszych wyborów jego Likud i partie gotowe zawrzeć z nim koalicję mają 65 miejsc w 120-osobowym Knesecie. Niejasny pozostaje wprawdzie los Nowej Prawicy, której do przekroczenia 3,25-proc. progu wyborczego zabrakło ułamka procentu głosów. Ale nawet jeśli końcowe wyniki byłyby dla tej partii korzystne i odebrałaby ona kilka miejsc innym ugrupowaniom, to ostatecznego rezultatu to nie zmieni, gdyż Nowa Prawica także popiera Netanjahu. Izraelski przywódca zrealizuje więc swoje marzenie i będzie najdłużej urzędującym premierem swego kraju, dłużej nawet niż założyciel państwa Dawid Ben Gurion. O ile, oczywiście, uda mu się sklecić koalicję.

Izraelskie wybory przeprowadzane są de facto w dwóch turach. W pierwszej wyborcy, głosując na listy partyjne w ogólnokrajowym okręgu wyborczym, decydują, ile miejsc w parlamencie zdobędzie każda partia. W drugiej, nieformalnej turze przywódca zwycięskiej partii negocjuje z pozostałymi warunki ich udziału w rządzie. Nigdy jeszcze bowiem żadnej partii nie udało się zdobyć absolutnej większości. Tym razem zwycięzcą jest znów Netanjahu – jego Likud, zdobywając 35 miejsc w Knesecie, osiągnął najlepszy wynik od triumfu Ariela Szarona w 2003 r. Główny rywal, koalicja Biało-Niebieskich, zdobył wprawdzie tyle samo miejsc, ale partie gotowe zawrzeć z Likudem koalicję mają większość pozostałych głosów. Wyborczy tryumf zamienia się więc w powyborczy ból głowy – bo warunki, jakie poszczególne partie będą stawiać kandydatowi na premiera, będą często albo sprzeczne, albo nie do spełnienia.