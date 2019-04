Z prawnego punktu widzenia najważniejszym wydarzeniem wtorku było wyrażenie przez Elżbietę II „królewskiej aprobaty” dla projektu ustawy autorstwa laburzystki Yvette Cooper oraz torysa sir Olivera Letwina. Po przyjęciu projektu przez obie izby parlamentu i złożeniu przez królową podpisu projekt staje się prawem – a ustawa Cooper-Letwin wiąże rządowi ręce, zobowiązując władzę wykonawczą do ubiegania się w Unii Europejskiej o odroczenie terminu rozwodu.

May, szanując prawo, we wtorek podczas spotkań z Angelą Merkel i Emanuelem Macronem starała się o możliwie „krótkie odroczenie”. To jej walka o życie, bo Brytania dobrze pamięta jej wielokrotnie powtarzany blef, że rząd zdecyduje się na wyjście bez umowy 29 marca, jeśli wynegocjowana przez May umowa wystąpieniowa nie zostanie przyjęta przez parlament.

Łabędzi śpiew premier

O słabnącej pozycji brytyjskiej premier świadczy to, że choć wtorek parlamentarzyści przygniatającą większością głosów (420 głosów „za” przy zaledwie 110 „przeciw”) poparli plan rządu, by starać się o odroczenie brexitu do 30 czerwca, to od głosu wstrzymało się aż czworo ministrów jej rządu. „Warto odnotować, że May wygrała to głosowanie nie dzięki torysom, ale głosami Labour Party: mniej niż jedna trzecia głosów poparcia pochodziła od Partii Konserwatywnej (131), podczas gdy wniosek poparło 223 członków Labour” – zauważyła Isabel Hardman z „The Spectator”.