May wyjątkowo nie ma szczęścia do czerwonego dywanu w Berlinie. Podczas poprzedniej wizyty w grudniu nie mogła wyjść z samochodu, bo zatrzasnęły się tylne drzwi. Wywołało to lawinę łatwych do przewidzenia żartów o tym, jak Brytyjczycy chcą wyjść, a nie mogą.We wtorek drzwi otworzyły się od razu, ale okazało się, że premier przyjechała minutę-dwie za wcześnie. Kanclerz Merkel dopiero nadchodziła, by ją powitać. W efekcie May samotnie przeszła obok fotoreporterów, tylko po to, by za chwilę wrócić do nich z Merkel na powitalną sesję zdjęciową.

Premier odwiedza Berlin i Paryż dzień przed nadzwyczajnym szczytem UE ws. brexitu, by przekonywać kluczowych przywódców do przełożenia rozwodu na 30 czerwca. Jeśli unijna dwudziestkasiódemka nie zgodzi się na odroczenie, Wielka Brytania wyjdzie z Unii już w ten piątek. Wywołałoby to spory chaos, bo Westminster nie przegłosował porozumienia regulującego rozwód. Ostatnią deską ratunku byłoby taktyczne odwołanie brexitu, ale niemal trzy lata po referendum, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem, trudno to sobie wyobrazić.