Jesienią 2014 r. Hongkong został na 79 dni sparaliżowany przez pokojowy protest w obronie demokracji. Niemal pięć lat później jego organizatorów skazano za „zakłócenie porządku publicznego”. Przed sądem stanęło dziewięciu przywódców największego ruchu sprzeciwu obywatelskiego w historii byłej kolonii.

We wtorek w sądzie stawili się główni organizatorzy protestu: 55-letni prawnik Benny Tai Yiu-ting, 60-letni socjolog Chan Kin-man i 75-letni pastor Chu Yiu-ming.

Towarzyszyły im tłumy zwolenników z żółtymi parasolkami. W 2014 r. służyły one do ochrony przed gazem łzawiącym rozpylanym przez policję, ale stały się szybko symbolem ruchu Occupy Central with Peace and Love!

Poza główną trójką oskarżonych skazani zostali studenci, deputowani i aktywiści, którzy dołączyli do ruchu. To, jaka dokładnie kara ich spotka, sąd ogłosi później, ale wiadomo, że wszystkim grozi od roku do siedmiu lat więzienia. Wyrok to lekcja dla Hongkongu, który ma wbić sobie do głowy, że pod rządami Pekinu nie wszystko wolno. „To zemsta” – uważa ostatni gubernator brytyjski Chris Patten.