Trybunał Sprawiedliwości UE rozpoznawał w poniedziałek skargę na nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, którą Komisja Europejska postanowiła skierować do TSUE już w grudniu 2017 r. Chodzi o zapisy, które obniżyły i zróżnicowały sędziowski wiek emerytalny kobiet i mężczyzn (odpowiednio 60 i 65 lat). A także o zastąpienie starego systemu, w którym do wydłużenia pracy do 70. roku życia wystarczała wola samego sędziego i zaświadczenie lekarskie, nowym wymogiem składania podań do ministra sprawiedliwości.

Część podań sędziów Ziobro zdążył odrzucić

Polskie władze przed blisko rokiem odwróciły te dwie zmiany w ustawie o sądach powszechnych (zrównano wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, a kompetencje ministra w kwestii emerytur przekazano Krajowej Radzie Sądownictwa), ale Zbigniew Ziobro w okresie od sierpnia 2017 do maja 2018 r. zdążył odrzucić 104 (w tym sto od kobiet) z 290 podań sędziów wnioskujących o zgodę na pracę pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Jeśli Polska przegra spór przed TSUE, to ułatwi im dochodzenie odszkodowań na drodze cywilnej.