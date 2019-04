Brytyjska premier Theresa May spotka się we wtorek w Berlinie i Paryżu z kanclerz Angelą Merkel i prezydentem Emmanuelem Macronem. Rozmowy zaplanowano dzień przed nadzwyczajnym szczytem UE, który może postanowić o odroczeniu brexitu.

W piątek May zwróciła się do Unii o przesunięcie terminu na 30 czerwca. Bruksela rozważa jednak dłuższy termin, by uniknąć nieustannego odwlekania rozwodu na raty. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk rzucił pomysł „flextension” – elastycznego przedłużenia przygotowań do wiosny 2020 r., które można by skrócić, gdyby Brytyjczycy wyrobili się wcześniej z ratyfikacją umowy.

Źródła dziennikarzy w Brukseli sugerują jednak, że nie konsultował go szeroko z przywódcami unijnej dwudziestkisiódemki. Na szybsze rozstanie naciska Francja, uzależniając też pozytywną decyzję od jakiegoś przełomu w Wielkiej Brytanii, np. nowych wyborów, drugiego referendum lub ponadpartyjnego porozumienia.