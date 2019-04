W liczących 1,3 mld mieszkańców Indiach rocznie odbiera sobie życie 135 tys. osób. Najwięcej samobójców jest wśród kobiet, ciężko chorych, których nie stać na leczenie, chłopów, którzy nie mogą spłacić długów, a także wśród ofiar zmian klimatycznych. Ale na hinduskiej liście samobójców są też politycy. Im akurat nie chodzi o to, by odebrać sobie życie - chcą jedynie zyskać uwagę mediów.

„W Indiach samobójstwo stało się narzędziem komunikacji politycznej” – pisze „Le Monde”. W największej demokracji na świecie 11 kwietnia startują wybory. O uwagę mediów i o wyborców walczą setki partii politycznych i tysiące kandydatów.

Niektórzy ryzykują życie, by zaistnieć. Jeden z kandydatów oblał się niedawno ropą. Uratowało go – jak tłumaczył – to, że zapomniał zabrać zapałek. Samopodpalenie miało być protestem przeciwko decyzji partii, która nie umieściła jego kolegi na liście wyborczej. Prasa hinduska poświęciła całej aferze małą notkę.