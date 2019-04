Jordania miałaby przyznać obywatelstwo milionowi mieszkających w tym kraju Palestyńczyków (w sumie jest ich ponad 2 mln, w ogromnej większości są to urodzeni już na emigracji potomkowie uciekinierów z czasów wojen arabsko-izraelskich w 1948 i 1967 r.). W zamian za to władze w Ammanie dostałyby 45 mld pomocy rozwojowej od arabskich monarchii z Zatoki Perskiej – to 5 mld więcej, niż wynosi jordański PKB. Król Abdullah II podczas ostatniej wizyty w Waszyngtonie miał się zgodzić na ten plan.

Na tej samej zasadzie Liban przyznałby obywatelstwo 450 tys. Palestyńczyków. Wszyscy objęci programem utraciliby prawo powrotu do Izraela.

Roszady terytorialne

Plan obejmuje też wymiany terytoriów. Izrael dostałby od Jordanii prawo własności obszaru przylegającego do moszawy [mała spółdzielnia rolnicza w Izraelu, jej wszystkie grunty i nieruchomości znajdują się w rękach prywatnych, a działalność spółdzielcza dotyczy jedynie pracy] Cofar oraz elektrownię wodną w Naharajm, które Jordania zajęła w 1948 r. Izraelczycy aktualnie dzierżawią te ziemie. W zamian Jordania dostałaby kawałek terytorium Arabii Saudyjskiej.