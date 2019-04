Po ponad dwóch tygodniach od kataklizmu dziewięć z piętnastu rejonów prowincji Sofala, której centrum administracyjnym jest Beira, nadal jest odciętych od świata. Na poboczach dróg leżą porozrzucane drzewa, które połamał wiatr, blaszane dachy pozrywane z domów, zgniecione wraki samochodów – szczątki wszystkiego, co w nocy z 14 na 15 marca pochłonął cyklon Idai.

Tylko w Beirze, portowym mieście 1200 km na północ od stołecznego Maputo, liczącym blisko pół miliona mieszkańców, zginęło prawie sześćset osób. Według ostatnich szacunków ONZ, zniszczeniu uległo ponad 110 tys. budynków.

Najtragiczniejsza katastrofa klimatyczna w historii południowej Afryki zdewastowała także 715 tys. ha pól uprawnych, i to w przeddzień zbiorów. Doprowadziło to do ogromnego głodu w całej środkowej części Mozambiku, jednego z dziesięciu najbiedniejszych krajów na świecie.