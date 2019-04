– Dość tego! Wychodzimy na ulice Wenezueli! Rozpoczynamy operację "Wolność” – to będzie największa eskalacja presji w historii naszego kraju. To początek bliskiego końca uzurpacji władzy przez kryminalny reżim Nicolása Maduro! – mówił Juan Guaidó do tysięcy mieszkańców Caracas, którzy odpowiedzieli w sobotę na jego wezwanie i przyszli w pobliże siedziby Corpoelec, państwowego koncernu odpowiedzialnego za produkcję i dystrybucję energii elektrycznej.

– To symbol indolencji i korupcji tej władzy. Rozkradli setki milionów dolarów, które miały być przeznaczone na unowocześnienie tego sektora. I co? I kraj nie ma prądu! – mówił z platformy ciężarówki, a otaczający ją tłum skandował: „Zabrakło prądu, zabrakło wody, teraz już tylko musi zabraknąć Maduro!”.

Prawie od dwóch miesięcy Wenezuela zmaga się z największym kryzysem energetycznym w swej historii. Już kilkakrotnie niemal cały kraj, przez długie godziny, a w niektórych regionach i całe dni, spowity był w ciemnościach. Te nagłe wyłączenia prądu i skoki napięcia przy próbach jego przywrócenia uszkodziły też wiele pomp wodociągowych, doprowadzając do przerw, często trwających ponad tydzień, w dostawach wody.