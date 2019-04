W czwartek gen. Chalifa Haftar wydał rozkaz swojej Libijskiej Armii Narodowej, by zajęła stolicę Libii. Ostatnie doniesienia z frontu mówią, że oddziały Haftara zajmują kolejne miasta wzdłuż szosy do Trypolisu i są o 40 km od celu. W sobotę pochwaliły się zajęciem lotniska międzynarodowego, choć rząd w Trypolisie przekonuje, że odparł atak. Na pomoc temu ostatniemu ruszyła wprawiona w bojach milicja z Misraty. ONZ bezskutecznie apelował w niedzielę po południu o dwugodzinny rozejm, by umożliwić ewakuację cywilów.

"Bezczelny" Haftar

Trypolis łatwo się nie podda. Organizacja Human Rights Watch ostrzegła w sobotę, że jeśli siły Haftara wejdą do stolicy Libii, może dojść do doraźnych egzekucji, ataków na ludność cywilną i arbitralnych aresztowań. Obie strony konfliktu nie mają respektu dla praw człowieka. „Zawsze kiedy rywalizujące frakcje walczą w Libii, to cywile cierpią najbardziej” - napisała w oświadczeniu HRW.