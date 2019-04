Powrót do paszportów o niebieskich okładkach był jednym z postulatów zwolenników wyjścia z Unii Europejskiej. Niebieskie paszporty obowiązywały w Wielkiej Brytanii, zanim podpisano traktat z Maastricht, który na bazie EWG tworzył Unię Europejską. Brexitowcy byli przekonani, że powrót do dawnych, przedunijnych kolorów wywoła u obywateli pozytywne wspomnienia. Brandon Lewis, minister ds. imigracji w rządzie Theresy May, powołanym po wygranym przez zwolenników referendum w 2016 r., twierdził, że niebieski paszport będzie symbolizować brytyjską tożsamość narodową. Premier May w grudniu 2017 r. poszła jeszcze dalej. – Niebieskie paszporty to wyraz naszej niezależności i suwerenności, symbol naszej przynależności do dumnego, wielkiego narodu – mówiła.

Brexitowe paszporty „made in EU”

Rządowi May nie udało się – tak jak zamierzano – wyprowadzić kraju z UE 29 marca. Ale nowe paszporty do obiegu weszły. Jeszcze nie są niebieskie (takie mają być wydawane w kolejnych miesiącach), za to słów „European Union” na okładce już nie mają. Co ciekawe, nie wydrukowano ich w Wielkiej Brytanii, tylko w UE. Brytyjska wytwórnia papierów wartościowych De La Rue, gdzie do tej pory drukowano paszporty, przegrała rozpisany przez rząd przetarg na rzecz francusko-holenderskiego dostawcy Gemalto. Protesty brytyjskich związków zawodowych i sięgających po patriotyczną retorykę polityków nie zmieniły tej decyzji.