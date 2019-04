Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła w niedzielę ostateczne rezultaty pierwszej tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 31 marca. Wołodymyr Zełenski otrzymał 30,24 proc., a Petro Poroszenko – 15,95 proc. głosów. Frekwencja wyniosła 62,8 proc, a 22 tys. głosów uznano za nieważne.

Ogłoszenie oficjalnych wyników wyborczych umożliwia start kampanii wyborczej przed drugą turą, do której pozostały dwa tygodnie.

Tydzień pod znakiem debat

Oficjalnie agitacja do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników wyborczych była zabroniona. Niemniej jednak niemal cały tydzień po pierwszej turze zajęły przepychanki między kandydatami wokół tematu publicznej debaty. Choć większość wyborców, na co wskazują badania socjologiczne, oczekuje merytorycznej dyskusji, te dyskusje przypominały show.

Zaczęło się od propozycji Zełenskiego, aby spotkanie kandydatów odbyło się na głównej arenie piłkarskiej Ukrainy – Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Prezydent Petro Poroszenko to wyzwanie przyjął. Zgodził się również na przejście badań na obecność substancji psychoaktywnych. Poroszenko zaproponował, żeby odbyły się one w punkcie medycznym w kompleksie stadionowym. Sztab Zełenskiego odpowiedział, że nie ma zaufania do państwowego laboratorium, i zaproponował prywatną klinikę.