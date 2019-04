Spór między gigantami trwa od roku i były chwile, gdy wybuch globalnej wojny handlowej wydawał się kwestią tygodni. Jednak ostatnio napięcie na linii Pekin – Waszyngton spada. Obie strony twierdzą, że rozmowy idą w dobrą stronę i są bliskie finału.

Trump: To będzie niezwykłe porozumienie

Przyszły układ Chiny – USA prezydent Trump nazwał w czwartek „dziadkiem porozumień handlowych”. W swoim stylu dodał, że może zostać ogłoszony „w ciągu czterech tygodni, a może nawet wcześniej, choć może i później”. Prezydent spodziewa się „niezwykłego” porozumienia.

Jeśli je podpisze, będzie mógł się pochwalić sukcesem, który umknął jego poprzednikom. Od czasu przyjęcia Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 2001 r. kraj ten tuczył się na globalizacji w dużym stopniu kosztem USA. Idąc do wyborów, Trump obiecał położyć temu kres i na początku 2018 r. zaczął nakładać karne taryfy na eksport chińskich towarów do USA. Gospodarka chińska i bez tego zwalniała, kryzys szkodził jednak także eksporterom amerykańskim, zwłaszcza dużemu rolnictwu, a ze względu na wagę obu gospodarek groził światową recesją.