„Zimna woda leje się na brexitowe plany rządu” – tak „The Times” zatytułował depeszę o odwołaniu w czwartek obrad Izby Gmin z powodu wody, która zaczęła kapać parlamentarzystom na głowy. „Nieuniknione spekulacje, że przeciek mógł zawierać coś więcej niż wodę, szybko zdementowały władze Izby Gmin. »Chcielibyśmy uściślić, że to nie był przeciek kanalizacyjny« – oświadczono” – kpi główny dziennik Zjednoczonego Królestwa.

Niestety, dopiero na połowę przyszłej dekady zaplanowany jest gruntowny remont pałacu westminsterskiego, który ma potrwać kilka lat i pochłonąć ponad 3,5 mld funtów. A Brytyjczycy obawiają się, że i w tej wyremontowanej Izbie Gmin parlamentarzyści będą raz na tydzień w dramatycznych okolicznościach unikać brexitu bez umowy, by potem zupełnie niespodziewanie posłać umowę premier May do diabła.

Mogą mieć rację, bo na pierwszych stronach gazet znajduje się dziś informacja o tym, że premier May zamierza zgodzić się na odroczenie brexitu nie o tygodnie, ale o miesiące. „The Times” na pierwszej stronie opisuje groźby niektórych ministrów, którzy rzucą papierami, jeśli premier May będzie dążyć do odłożenia wyjścia z UE nawet o rok.