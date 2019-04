1 ZDJĘCIE Plakat wyborczy Likudu z premierem Netanjahu (w środku) (Fot. Oded Balilty / AP Photo)

9 kwietnia wybory do izraelskiego parlamentu. Wiele partii, próg 3,25 proc. ważnych głosów - i brudna kampania wyborcza sprowadzona do jednego pytania: czy Beniamin Netanjahu jest politykiem skorumpowanym do tego stopnia, że już nie może być premierem? Krótko mówiąc: "Bibi tak" czy "Bibi nie"?