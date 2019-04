Nowe przepisy mają objąć kierowców ciężarówek unijnymi zasadami o delegowaniu pracowników, które w czasie pracy za granicą nakazują płacić im lokalną płacę minimalną, a od 2020 r. – płacę z dodatkami wynikającymi z lokalnych zasad wynagradzania (czyli w efekcie zbliżoną do średniej płacy). Takich reguł długo nie przestrzegano wobec kierowców w Unii, ale kontrowersje (i spory prawne w ramach UE) zaczęły się piętrzyć od 2015 r., gdy wprowadzono płacę minimalną w Niemczech, a te przystąpiły do jej egzekwowania także wobec zagranicznych kierowców. Niedługo potem płacę minimalną zagranicznym przewoźnikom zaczęły narzucać Francja i Austria. Wprawdzie Komisja Europejska wszczęła wobec tych krajów postępowania przeciwnaruszeniowe, ale obecnie są one zamrożone z powodu prac nad reformą przepisów dotyczących przewoźników.

Polska gra na zwłokę

Nowe reguły musiały być uzgodnione przez ministrów w Radzie UE, którzy już pod koniec 2018 r. przegłosowali Polskę (wraz z innymi kilkoma innymi krajami) i wstępnie przyjęli projekt reformy, oraz przez europarlament. Niewyraźne szanse na jej odrzucenie lub poważne skorygowanie sprawiły, że europosłowie PO i PiS podjęli wspólne działania na rzecz sparaliżowania prac nad reformą. Byli autorami większości z około 1,6 tys. poprawek do projektu, z czego w czwartek na posiedzenie plenarne dopuszczono około 1,3 tys. Przy pierwszym podejściu – także zarzucany poprawkami – przewodniczący europarlamentu Antonio Tajani zdjął głosowania z porządku obrad. Jednak Polakom nie udało się w czwartek powtórzyć tego fortelu, bo cała izba większością zaledwie 22 głosów zdecydowała, że chce głosować.