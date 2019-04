W niedawnej rozmowie z „Die Welt” europoseł Zdzisław Krasnodębski przekonywał, że Polska wcale nie jest izolowana w Unii, że ma mocne karty w ręku i że oczekiwałby od Berlina więcej zrozumienia dla polskiej racji stanu, którą jego zdaniem ucieleśnia polityka PiS.

To zaklinanie rzeczywistości. Warszawa w dziele niszczenia polskiego sądownictwa jest sama. Nawet węgierski bratanek Viktor Orbán może jej zaoferować wyłącznie puste słowa, bo gdy przychodzi do czynów, da się pokroić za miejsce przy głównym stole w Brukseli.

Komisja Europejska, broniąc standardów demokratycznych w Polsce, broni ich w całej Unii. Po wszczęciu postępowania przeciwnaruszeniowego w związku z czystką emerytalną sędziów – co znajdzie niebawem finał w TSUE – teraz zgłasza zastrzeżenia do zaprojektowanych przez ministra Ziobrę mechanizmów dyscyplinarnych. Ma do tego prawo, bo według traktatów polscy sędziowie to także sędziowie unijni i UE ma obowiązek dbać o niezależność ich władzy od władzy wykonawczej.