Inicjatywa brytyjskiej premier rodzi nadzieję na przerwanie politycznego impasu na Wyspach. Jednocześnie mocno podnosi stawkę brexitowej gry, bo może doprowadzić do upadku rządu i rozłamu wśród torysów.

We wtorek wieczorem May ogłosiła, że „niekończące się spory” wymagają jedności narodowej. Dlatego zwróci się do UE o kolejne odroczenie brexitu, na „tak krótko, jak to możliwe”, by uzgodnić wspólny plan z przywódcą opozycji Jeremym Corbynem. Musi on uwzględniać umowę rozwodową wynegocjowaną już z Brukselą, a zmiany mogą dotyczyć przyszłych relacji z UE zarysowanych w towarzyszącej umowie deklaracji politycznej. Jeśli May nie uda się dogadać z Corbynem, parlament dostanie wiele opcji do wyboru, a rząd uszanuje jego werdykt.

Gdyby wszystkie te opcje zawiodły, Wielkiej Brytanii wciąż grozi brexit bez umowy 12 kwietnia - ten dedlajn podtrzymał w środę szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Większość posłów jest zdeterminowana, by do niego nie dopuścić – choćby zobowiązując rząd, by poprosił Unię o długie, wielomiesięczne odroczenie rozwodu, nawet jeśli oznaczałoby to konieczność przeprowadzenia na Wyspach wyborów do europarlamentu.