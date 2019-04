May wygłosiła wtorkowe oświadczenie po morderczej, siedmiogodzinnej naradzie rządu. Gdy ta dobiegła końca, ministrowie pozostali na Downing Street bez dostęopu do swoich telefonów – aż do wystąpieni May. Reporterzy bezskutecznie próbowali skontaktować się z nimi na WhatsAppie, tylko po to, by konstatować z rozczarowaniem, że żaden nie odebrał wiadomości. „Wszystko po to, by premier miała czas wytłumaczyć narodowi swoją decyzję zanim zrobi to ktoś inny”, komentowano na Twitterze.

– Wiem, że niektórzy są tak zmęczeni sporami, że chcieliby wyjścia z UE już w przyszłym tygodniu – przyznała premier. Zapowiedziała jednak, że poprosi Unię o kolejne odroczenie brexitu – na „tak krótko jak to możliwe” – by przełamać impas w Westminsterze.

May chce zasiąść do rozmów z przywódcą opozycyjnej Partii Pracy Jeremym Corbynem, by uzgodnić wspólną wizję przyszłych relacji z Unią. Warunek: Corbyn musiałby uwzględniać wynegocjowaną przez nią umowę rozwodową z Brukselą. Oznacza to, że rząd jest otwarty na zmiany towarzyszącej jej deklaracji politycznej (o kierunku dalszych negocjacji w okresie przejściowym).