Po podliczeniu niemal 99,5 proc głosów zwycięzcą pierwszej tury pozostaje Wołodymyr Zełenski, który otrzymał 30,22 proc. Różnica między nim a Petro Poroszenką, jego konkurentem w drugiej turze, jest bardzo duża: ten zdobył 15,93 proc. głosów.

Na trzecim miejscu znalazła się Julia Tymoszenko z poparciem 13,39 proc. Była premier podczas wtorkowej konferencji prasowej oświadczyła, że nie ma zamiaru organizować nowego Majdanu i że chce się skoncentrować na wyborach parlamentarnych, które odbędą się jesienią. Jednocześnie komentując swoją porażkę oświadczyła, że rezultaty zostały sfałszowane przez prezydenta Poroszenkę, który zabrał jej część głosów.

Kto stracił, a kto niespodziewanie zyskał?

Zdaniem Tymoszenko urzędujący prezydent przy pomocy subsydiów, dopłat do emerytur i zapomóg kupował głosy wyborców. Specjalnie zarejestrowano też kandydaturę Jurija Tymoszenko, by odebrać jej głosy. Jego nazwisko było na karcie do głosowania tuż pod nazwiskiem przywódczyni Batkiwszczyny.