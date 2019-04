W Polsce mówi się o strajku włoskim, we Francji jest on nazywany „strajkiem gorliwości”. W przypadku celników oznacza to, że kontrole graniczne towarów i osób są przeprowadzane z nadzwyczajną sumiennością, ściśle według przepisów i wobec znacznie większej liczby pojazdów i pasażerów niż w warunkach normalnej granicznej codzienności.

Kilka godzin w kolejce do pociągu

Musi to oczywiście powodować wielkie korki, kolejki i opóźnienia na dworcach, w portach i przy wjeździe do tunelu pod kanałem La Manche. W dniach strajku, którego pierwsza fala zaczęła się na początku marca, celnicy kontrolowali nie – jak zwykle – średnio co dziesiątą ciężarówkę, tylko co piątą, i to bardzo skrupulatnie. Przepustowość tunelu spadła ze 150 do 40 tirów na godzinę. Prefektura w Calais musiała nakazać części ciężarówek zjazd na zapasowe parkingi, żeby nie nastąpiło zablokowanie całej autostrady. Tego uniknięto, ale powrót do normalnego ruchu po każdej kolejnej fali strajku był przez to dodatkowo utrudniony i wydłużony.