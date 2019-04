Zełenski urodził się w 1978 r. w Krzywym Rogu – dużym mieście przemysłowym w obwodzie dniepropietrowskim. Jego ojciec jest profesorem miejscowej uczelni technicznej, a matka inżynierem. W dzieciństwie Wołodymyr spędził cztery lata w Mongolii, gdzie pracował jego ojciec.

Prawo skończył w Kijowie, ale w zawodzie nie pracował, bo w trakcie nauki pochłonął go studencki teatr i kabaret. Został zaproszony do udziału w występach znanej już wtedy grupy KWN „Zaporoże – Krzywy Róg – Tranzyt”. KWN – po rosyjsku Klub Wesołych i Zaradnych – jest swojego rodzaju humorystycznym show, w którym konkurują ze sobą zespoły wykonujące improwizacje na zadane tematy. Ta popularna w krajach byłego ZSRR forma rozrywki miała premierę w 1961 r. i do dzisiaj jest chętnie oglądana.

Trasa w Kwartale

W 1997 r. w Krzywym Rogu powstała grupa kabaretowa Kwartał 95 (od nazwy jednej z dzielnic miasta). Zełenski nie tylko w niej występował, ale również został autorem scenariuszy skeczy. Grupa zdobyła dużą popularność i występowała w Wyższej Lidze KWN w Moskwie, koncertując też w innych byłych republikach ZSRR.