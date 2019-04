Nowa prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa swoje zwycięstwo zawdzięcza niechęci wobec agresywnego stylu uprawiania polityki w tym kraju. Czaputowa unikała w kampanii obelg, oskarżeń i pomówień. W normalnych warunkach jawiłaby się jako nieco bezbarwna polityk, ale na Słowacji klimat polityczny jest daleki od normalności.

Rasizm w parlamencie

Skandale korupcyjne, agresywna retoryka, a nawet rasizm są na porządku dziennym. – Nie pozwolę na to, by jakaś mała Cyganka mówiła mi, co mam robić – stwierdził niedawno Andrej Danko, szef Słowackiej Partii Narodowej (SNS), jednocześnie przewodniczący parlamentu. Słowa te wypowiedział pod adresem jednej z polityk liberalnej partii Wolność i Solidarność (SaS), która domagała się jego ustąpienia w związku z domniemanym plagiatem jego pracy doktorskiej.

Ale SNS wcale nie jest najbardziej radykalną partią w słowackim parlamencie. Ten sam Danko domagał się kilka miesięcy wcześniej delegalizacji Partii Ludowej Nasza Słowacja (LSNS) neofaszysty Mariana Kotleby, która w wyborach w 2016 r. zdobyła 8 proc. głosów. Stwierdził, że nie zamierza wstydzić się za granicą za każdym razem, gdy jest pytany o wyskoki faszystów w słowackim parlamencie. Obydwie partie walczą o podobny elektorat. Silny nacjonalizm, a nawet faszyzm na Słowacji ma tradycję od czasów księdza Jozefa Tisy, przywódcy faszystowskiego marionetkowego państwa słowackiego w okresie II wojny światowej. Kolaboranta Hitlera posłowie Kotleby nieraz nazywali „prawdziwym i jedynym prezydentem Słowacji”.