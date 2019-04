1 ZDJĘCIE 1.04.2019, Londyn, manifestacja przeciwników Brexitu pod budynkiem Parlamentu. (Jonathan Brady / AP / AP)

W wieczornym głosowaniu Izba Gmin znów spróbuje przejąć stery przygotowań do wyjścia z UE. Co na to rząd? Na wtorek zaplanowano jego pięciogodzinną naradę.