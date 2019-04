Sadiq Khan może sobie pozwolić na to, by być jednym z najbardziej nieprzejednanych krytyków brexitu. Podczas referendum w 2016 r. aż 60 proc. głosujących w Londynie chciało pozostania w UE i to w tym mieście siedziby ma wiele firm i agencji, które w związku z brexitem przenoszą miejsca pracy i zasoby do Irlandii, Holandii czy Francji.

Przede wszystkim jednak w Londynie mieszka i pracuje aż milion obywateli państw UE bez brytyjskich paszportów. – Codziennie widzę ich olbrzymi wkład w życie miasta. W budownictwie, służbie zdrowia, opiece społecznej, spółkach technologicznych, usługach finansowych, w pracy hoteli, restauracji i miejskiego ratusza – wylicza jednym tchem Khan.

Z myślą o tych ludziach 29 marca – czyli w dniu, w którym nie doszło do brexitu – burmistrz na kampusie Uniwersytetu Wschodniego Londynu pokazał swój brexitowy autobus. Klasyczny double-decker z napisem „Wszyscy jesteśmy londyńczykami” na burtach będzie jeździł po mieście, oferując mieszkańcom Londynu z unijnymi paszportami pomoc prawników w uzyskaniu statusu osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii.