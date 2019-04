Partia Konserwatywna w końcu zderzyła się sama ze sobą. Kryzys, którego próbował uniknąć David Cameron, gdy w 2016 r. pod presją partyjnej prawicy zorganizował referendum w sprawie dalszego członkostwa kraju w Unii Europejskiej, teraz ją dogonił i próbuje rozerwać na strzępy.

Gdyby miał decydować rząd i popierająca go mniejszość parlamentarna, kryzys ten trwałby w nieskończoność, bo dosłownie żaden scenariusz nie ma sensownego poparcia. Premier prze do czwartego głosowania swojej umowy. „Ministrowie ostrzegają May: miękki brexit rozerwie partię” – pisze poniedziałkowy „The Times”. „Wściekli parlamentarzyści torysów grożą May: zablokujemy wcześniejsze wybory” – donosił sobotni „The Guardian”. Nic dziwnego – doskonale wiedzą, że opinia publiczna obarcza ich odpowiedzialnością za brexit.

„Torysi muszą zrobić brexit i znów zacząć wierzyć w Brytanię – przekonuje Boris Johnson w poniedziałkowym „The Telegraph”, oczywiście uzasadniając tę tezę troską o utrzymanie władzy. – Inaczej możemy po prostu dać [liderowi Labour Party] Jeremy’emu Corbynowi klucze do [siedziby premiera przy Downing Street] nr 10”.