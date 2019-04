1 ZDJĘCIE 30.03.2019, Bukareszt, proeuropejski protest przeciwko polityce rumuńskiego rządu. (Fot. Vadim Ghirda / AP Photo)

Europejczycy są wkurzeni, uważają, że polityka zawodzi, i nie wierzą w lepsze jutro - taki pesymistyczny obraz wyłania się z badania na zlecenie think tanku European Council on Foreign Relations w 16 krajach UE. Ale na dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wyniki tego sondażu opinii nie powinny skłaniać do defetyzmu.