„Nadzieja” to słowo, które podczas kampanii wyborczej Zuzany Czaputowej i w powyborczych komentarzach publicystów pojawia się najczęściej. 45-letnia prawniczka o mocno liberalno-lewicowych poglądach, których – co najważniejsze – w żaden sposób podczas kampanii nie ukrywała, uwiodła Słowaków nadzieją. Nadzieją na to, że kraj może być wolny od korupcji i patologii w wykorzystywaniu unijnych funduszy. Nadziei, że każdy Słowak – niezależnie od statusu ekonomicznego, przynależności do mniejszości narodowej i stopnia sprawności (powyborcze wystąpienie nowej pani prezydent tłumaczono na język migowy) – jest równy wobec prawa. Nadziei na przyzwoitą Słowację, czyli państwo, w którym dziennikarze śledczy piszący o korupcji na szczytach władzy nie muszą bać się o życie. Walcząc o przyzwoitą Słowację, ponad 100 tys. obywateli wyszło na ulice całego kraju po zabójstwie w marcu 2018 r. 27-letniego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka (tropił korupcyjne skandale i afery związane z unikaniem płacenia podatków na wielką skalę) i jego narzeczonej Martiny Kusznirowej....