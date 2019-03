Brytyjska ekspedycja wylądowała w Indiach. Na spotkanie wyszli jej mieszkający tam ludzie, którzy usłyszeli, że właśnie zostali brytyjską kolonią. – Nie możecie tego zrobić. To nasz kraj, my tu żyjemy – odpowiedzieli. – A macie flagę? – zapytał kolonizator. – Nie ma flagi, nie ma kraju. To zasada. Właśnie ją wymyśliłem.

Skecz Eddiego Izzarda „Budowanie imperium przez podstępne użycie flagi” to jeden z tysięcy przykładów brytyjskiej praktyki wykorzystywania humoru do przepracowywania historii. To zjawisko jest unikatem na skalę światową, za jego pomocą Brytania radzi sobie z odpowiedzialnością za wieki grzechów kolonializmu, mizoginii, rasizmu, homofobii i prześladowań na tle religijnym; kpiąc ze sprawców, włącza wcześniej prześladowane grupy do społeczeństwa.

Polscy politycy zapewne nie wytrzymaliby pięciu minut tego radosnego przypiekania żywcem, które w Wielkiej Brytanii jest nieodłączną częścią życia każdej postaci i instytucji publicznej. Konserwatywny „The Times” nie ma żadnych oporów, by wydrukować Theresę May ukrzyżowaną na literze „x” w słowie „brexit”, a w Polsce – sądząc po historii spektaklu „Klątwa” – można sobie wyobrazić amok, w który wpadliby dziś biskupi, prokurator Ziobro i IPN, gdyby w jakimś rodzimym filmie chór dziecięcy wysokimi głosikami wyśpiewał to dotkliwie prawdziwe zdanie o etyce seksualnej Kościoła: „Gdy się sperma leje, Pan Bóg cieszy się!”.