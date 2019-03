Premier Theresa May szykuje się do decydującej potyczki w Westminsterze, który dwa razy odrzucił już porozumienie wynegocjowane przez nią z Brukselą. Odpowiedzialna za realizację polityki rządu w Izbie Gmin Andrea Leadsom zapowiedziała dziś, że dojdzie do niej w piątek.

Spiker Izby Gmin John Bercow parokrotnie zapowiadał, że nie dopuści do ponownego głosowania nad tym samym wnioskiem. Powoływał się na wielowiekowy zwyczaj.

Dlatego rząd tym razem postanowił podsunąć Westminsterowi tylko umowę rozwodową, bez towarzyszącej jej deklaracji politycznej. Pierwsza reguluje kwestie „wyjściowe”: ile Londyn będzie musiał zapłacić Brukseli, jaki będzie okres przejściowy, jak uniknąć „twardej granicy” w Irlandii i zagwarantować prawa ekspatów. Druga mówi o zarysie przyszłych relacji.

Bercow ogłosił już, że taki wniosek zaakceptuje. Głosowanie powinno odbyć się ok. godz. 15.30 polskiego czasu, po debacie.