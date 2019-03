Jednym z ważniejszych mitów, jakich uparcie trzymają się nasi sąsiedzi, jest powszechne przekonanie, że stworzony w Związku Radzieckim i mniej więcej zachowany do dziś system szkolny dawno wyrwał się, jak to określają Rosjanie, „na czoło planety całej” i nie ma sobie równych na świecie. Niejeden znajomy przekonywał mnie, że na Zachodzie edukuje się debili i jeśli młody Rosjanin zostanie przeniesiony z przodującej ojczystej do szkoły tamtejszej, to natychmiast zostaje gwiazdą, prymusem i mają go tam za geniusza. A tacy uczniowie amerykańscy to zakute łby i nawet, jak mi z przerażeniem tłumaczyła niegłupia, było nie było, moskwianka, „to nawet liczyć za pomocą logarytmów i rachunku różniczkowego ich nie uczą”.

Praktyki w mateczniku wroga

„Słowo daję. To było piekło jakieś. Wtłaczali w nas mnóstwo wiedzy, która nadaje się tylko do tego, by w ostatnią swoją godzinę człowiek włożył dwa palce do ust i się tym wszystkim wyrzygał” – tak wspominała na Instagramie krótki czas, jaki spędziła w ojczystej szkole Liza Pieskowa, córka nie bez powodu zwanego „ustami Władimira Putina”, bo od lat niezmiennego rzecznika prezydenta Rosji i zawziętego obrońcy ojczystej racji stanu Dmitrija Pieskowa.