„Parlament w końcu się wypowiedział. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie” – kpi ze środowych głosowań pierwsza strona czwartkowego wydania „The Guardian”. Redaktorzy progresywnego dziennika oczekiwali, że Izba Gmin za pierwszym podejściem jednoznacznie wskaże scenariusz mający poparcie większości parlamentarzystów. „Brexit zamienił Westminster w kryształowy labirynt na kryształach metamfetaminy; równoległą rzeczywistość, w której każdy fakt ma ułamek sekundy istnienia, normalne zasady nie obowiązują, a każdy parlamentarzysta chce być dżokerem” – pisał John Crace w komentarzu po „głosowaniach wskazujących”.

W tym przypadku jednak „The Guardian” nie ma racji, bo choć parlamentarzyści nie wybrali politycznego rozwiązania, środowe głosowania wskazały kierunek powrotu do tradycyjnej rzeczywistości, za którą tak tęskni pan Craze. A gdy weźmie się pod uwagę, że kolejna runda „głosowań wskazujących” ma się odbyć w poniedziałek, to wydają się one teraz dużo bardziej obiecującą drogą do wyjścia z politycznego chaosu niż kolejne próby przepchnięcia przez pałac westminsterski umowy premier May.