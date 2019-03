Na rezultat niedzielnych wyborów parlamentarnych w Tajlandii trzeba jeszcze poczekać. Oficjalne wyniki zostaną podane dopiero 9 maja. To dlatego, że wcześniej musi się odbyć zaplanowana od dawna uroczysta koronacja króla.

Bukmacherzy stawiają na armię

Są jednak wyniki cząstkowe, które podano w poniedziałek. Wynika z nich, że prowadzi partia Pheu Thai byłego premiera Thaksina Shinawatry, która zdobyła 137 z 350 miejsc w izbie niższej obsadzanych w powszechnych wyborach. Związana z wojskowymi partia Phalang Pracharat, na której czele stoi obecny premier, generał Prayuth Chan-ocha, dostała według tych wyliczeń tylko 97 mandatów.

Mimo to obserwatorzy tajskiej polityki stawiają na generała. Jego partia uzyskała bowiem o pół miliona głosów więcej od Pheu Thai, a dzięki zmianom w konstytucji z 2017 r. może sobie doliczyć wszystkie 250 mandatów senatu. Ponieważ Pheu Thai ma za mało mandatów, by rządzić samodzielnie, jedynym sposobem na odsunięcie armii od władzy jest zawiązanie koalicji. Zgłosiło się do niej siedem partii zbliżonych do ugrupowania Shinawatry.