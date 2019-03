Historia, która prowadzi do noszącego brytyjski tytuł szlachecki sir Olivera Litwina, zaczyna się u progu XX w., gdy dziadek parlamentarzysty, ukraiński Żyd, uciekł przed prześladowaniami z Kijowa do Ameryki. Zamieszkał z żoną w Milwaukee w stanie Wisconsin, gdzie w 1922 r. przyszedł na świat ich syn. Dali mu na imię William.

Ojciec dzisiejszego parlamentarzysty okazał się człowiekiem wybitnym. Stypendium dla dzieci z biednych rodzin otworzyło przed nim drzwi na Uniwersytet Chicagowski. W czasie wojny syn Żydów z Kijowa walczył dla Ameryki na Pacyfiku, a po jej zakończeniu wrócił na uniwersytet i zrobił oszałamiającą karierę. Przez słynny Massachusetts Institute of Technology zawiodła go do Zjednoczonego Królestwa – w 1977 r. został profesorem filozofii politycznej, specjalistą od historii myśli ekonomicznej i XX-wiecznej myśli politycznej na London School of Economics.