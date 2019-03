Sędzia Jose de la Mata z hiszpańskiego sądu krajowego ujawnił we wtorek ustalenia śledztwa i rozesłał międzynarodowy nakaz aresztowana dwóch przywódców dziesięcioosobowego komanda, które 22 lutego pod Madrytem wtargnęło do ambasady Korei Północnej, poturbowało personel i zrabowało z placówki komputery oraz telefony komórkowe. Sędzia ustalił, że komando podzieliło się następnie na cztery grupy i uciekło z Hiszpanii. Jego szef Adrian Hong Chang i jego kolega przez Lizbonę odlecieli dzień po napadzie do USA, gdzie skontaktowali się z FBI, po czym ślad po nich zaginął.

Rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu zaprzecza, by z napadem miały coś wspólnego amerykańskie służby specjalne. Dziennik „The Washington Post” sugeruje, że dokonała go grupa koreańskich dysydentów.

Akcja jak w filmie szpiegowskim

Hiszpański sędzia zrekonstruował akcję komanda niczym żywcem wyjętą ze scenariusza filmu szpiegowskiego.