Pierwsze dwie rakiety odpalono z Gazy w stronę Tel Awiwu, po kilkumiesięcznej przerwie, 14 marca. Jedna spadła do morza, druga uderzyła koło miasta Holon, nie wyrządzając szkód. Rządzący Gazą islamscy fundamentaliści z Hamasu natychmiast poinformowali, że zostały one odpalone „przez pomyłkę”; Izrael przyjął te wyjaśnienia i jego reakcja była umiarkowana. Ale dziesięć dni później kolejna rakieta uderzyła w dom w miejscowości Miszmeret, na północ od Tel Awiwu, raniąc siedem osób – w rozmowie z izraelskimi mediami anonimowy hamasowiec zasugerował, że została odpalona „z powodu niepogody”. To już było jawną kpiną i w odpowiedzi samoloty izraelskie zaatakowały kilka celów w Gazie, ze strefy zaś odpalono w stronę Izraela 30 rakiet, powodując kolejne naloty.

„Przecież nie jesteśmy wariatami, żeby atakować Izrael akurat wtedy, gdy w Gazie jest ważna delegacja egipska” – tłumaczą hamasowcy. Istotnie Egipcjanie, ostrzeżeni przez Jerozolimę o zbliżających się atakach odwetowych, ewakuowali się pospiesznie wskazanym przez Izraelczyków korytarzem.