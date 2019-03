O sprawie informuje dziennik "The New York Times". Hrabstwo Rockland znajduje się na północnych obrzeżach metropolii Nowy Jork i liczy ponad 300 tys. mieszkańców. Choć już w 2000 r. Stany Zjednoczone oficjalnie ogłosiły, że ich terytorium jest wolne od wirusa odry, w ostatnich latach niektóre regiony zmagają się z nawrotem choroby.

W ciągu niecałych trzech miesięcy, od początku roku do 21 marca, odnotowano w całych Stanach Zjednoczonych 314 zweryfikowanych przypadków zachorowań. Oprócz Nowego Jorku odra rozprzestrzeniła się także w stanach Waszyngton, Teksas, Illinois i Kalifornia - alarmuje federalna agencja Centers for Disease Control and Prevention.

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Aby zarazić się wirusem, wystarczy przez dwie godziny przebywać w tym samym pomieszczeniu co osoba zakażona. Ryzyko rozprzestrzenienia się choroby w ten sposób wynosi wśród niezaszczepionych osób 90 proc. Szczepionka MMR - na odrę, świnkę i różyczkę - daje 97 proc. szans na nabranie odporności przeciw tym chorobom.