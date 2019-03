Przyłębski był w poniedziałek gościem Fundacji św. Wojciecha. W siedzibie berlińskiego przedstawicielstwa landu Nadrenia-Północna Westfalia miał wygłosić wykład o wyzwaniach w stosunkach polsko-niemieckich i nakreślić dla nich scenariusz na przyszłość. Słuchało go ok. 50 osób. Mamy nagranie tego spotkania.

– To, co się obecnie dzieje w Polsce, to kontynuacja rewolucji „Solidarności” – oświadczył na wstępie Przyłębski. Z jego słów wynika, że do chwili objęcia rządów przez PiS rządzący w Polsce roztrwaniali solidarnościowe dziedzictwo. I że dopiero teraz Polska rozwija się tak, jak powinna.

Przyłębski – ambasador od 2016 r., prywatnie mąż Julii Przyłębskiej, z nadania PiS prezes Trybunału Konstytucyjnego – słynnie z żarliwej obrony polityki PiS i ataków na niemieckich polityków, sędziów i dziennikarzy, którzy jego zdaniem nie rozumieją zmian zachodzących w Polsce i przedstawiają polski rząd w złym świetle.