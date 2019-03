Bruksela ostrzegła w poniedziałek, że jest coraz bardziej prawdopodobne, iż Zjednoczone Królestwo opuści Unię bez porozumienia 12 kwietnia (pierwotnie rozwód miał nastąpić 29 marca, ale na wniosek Brytyjczyków Unia w ubiegłym tygodniu zgodziła się go przełożyć). Komisja na serio przewiduje taki scenariusz, jeśli do końca tygodnia Westminster nie zaakceptuje umowy rozwodowej.

Ostrzegła przy tym, że będzie to oznaczać natychmiastowe wprowadzenie dodatkowych kontroli granicznych i ceł oraz wzmożone kontrole brytyjskich obywateli na lotniskach i w portach. Brytyjczycy będą mogli przyjeżdżać do UE bez wiz, tylko jeśli Londyn wprowadzi taką samą możliwość dla obywateli unijnych krajów (brytyjski rząd już to obiecał – wedle jego zapowiedzi obywatele innych krajów UE, w tym Polacy, mogliby przyjeżdżać na Wyspy bez wizy na okres do 90 dni).

Boris Johnson: „Czas na ruch Mojżeszowy, wyprowadźmy nasz lud spod władzy brukselskiego faraona”