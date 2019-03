2 ZDJĘCIA Caracas, 2010 r. Protest rdzennych mieszkańców przeciwko prowadzonemu jeszcze przez rząd Hugo Chaveza wytyczaniu nowych granic na należących do nich ziemiach (Fot. Cecilia Serrano AP)

Od nieudanej próby wjazdu konwojów z międzynarodową pomocą humanitarną do Wenezueli minął już prawie miesiąc, ale wciąż nie wiadomo, co dokładnie się wtedy wydarzyło. - A tam doszło do masakry - mówi Romel Guzamana, indiański deputowany do wenezuelskiego parlamentu.