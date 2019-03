1 ZDJĘCIE 10-letni Aleksander Jadrysznikow składa karabin w ramach ćwiczeń Junarmii w Jekaterynburgu (Alexander Zemlianichenko (AP Photo/Alexander Zemlianichenko))

Broń, mundur i musztra pomogą wychować młode pokolenie - tak uważa nawet rzeczniczka praw dziecka Anna Kuzniecowa. Wpływowy generał napisał w apelu do minister oświaty: "Dziecko boi się automatu. Dziecko nie wie, co to granat ani jak nim miotać! Czy to jest normalne zjawisko?".