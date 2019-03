Jeśli unijna Dwudziestkasiódemka nie zgodzi się na odroczenie, Wielka Brytania wyjdzie z Unii 29 marca bez żadnej umowy. Spowoduje to ogromny chaos. Co prawda brytyjski parlament może jeszcze zaakceptować umowę wynegocjowaną przez rząd Theresy May z Brukselą, ale na jej wdrożenie i tak zabrakłoby czasu.

O przełożeniu rozwodu może zadecydować rozpoczynający się w czwartek szczyt UE. Choć szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zasugerował w środę, że decyzja w tej sprawie może zapaść dopiero na ewentualnym nadzwyczajnym szczycie w przyszłym tygodniu. Jako powód podał zamieszanie polityczne w Wielkiej Brytanii: „Pani May nie ma na nic zgody, ani we własnym rządzie, ani w parlamencie”.

Na ile odroczenie

Około południa Downing Street upubliczniło treść środowego listu premier Theresy May do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Premier prosi w nim o przedłużenie procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE do 30 czerwca.