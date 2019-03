Historyczny Jedwabny Szlak rozciągał się od chińskiego Xi’an do Rzymu; przenoszono tu towary, pomysły i umiejętności przez pół świata. Nawiązuje do niego jego współczesna wersja – projekt Pasa i Drogi Xi Jinpinga. W tym tygodniu Włochy mogą się stać pierwszym krajem G7, który do niego dołączy.

Pas i Droga oplątuje świat, w którym chińskie firmy, wykorzystując środki chińskich banków, budują korytarze transportowe – drogi, koleje i porty – od Azji i Afryki po Europę.

Wizyta chińskiego przywódcy w UE zaczyna się w czwartek od Rzymu. Xi Jinping do 26 marca odwiedzi też Monako i Paryż, jednak najbardziej liczy właśnie na Włochy. Bo to Rzymowi pogrążonemu w kolejnej recesji najbardziej zależy na chińskich kontraktach.

Włochom nie będzie jednak łatwo. Zbliżenie Rzymu z Pekinem zirytowało już Waszyngton i zaniepokoiło Brukselę. W Paryżu prezydent Emmanuel Macron przestrzegł, że państwa unijne powinny mieć „skoordynowane podejście” do Chin, a nie ustalać je w pojedynkę.