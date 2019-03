1 ZDJĘCIE Władimir Putin podczas wizytacji nowej fabryki na Krymie w piątą rocznicę aneksji. Sewastopol, 18 marca 2019 r. (Mikhail Klimentyev / AP)

Prezydent Poroszenko zapowiedział wczoraj, że uczyni wszystko co w jego mocy, by Krym powrócił do Ukrainy jak najszybciej. Wydaje się jednak, że skoncentrowany na wojnie w Donbasie Kijów nie ma pomysłu na zaanektowany półwysep. Rosja zaś przez pięć lat zrobiła wiele, żeby go zintegrować ekonomicznie i komunikacyjnie, a wobec niepokornych mieszkańców stosuje represje.