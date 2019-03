W połowie lutego prezydent Trump ogłosił, że na granicy panuje sytuacja nadzwyczajna, próbując w ten sposób okrężną drogą pozyskać środki na budowę muru granicznego, na który Kongres nie chce mu przyznać pieniędzy.

Ale wzdłuż południowej granicy Kalifornii ogrodzenie już jest. Patrole stoją wzdłuż niego co kilkaset metrów. Wokół słychać wyłącznie język hiszpański, a nad głową, co jakiś czas, warkot helikoptera – to straż graniczna patrolująca granicę amerykańsko-meksykańską w okolicy przejścia granicznego między kalifornijskim Calexico a Mexicali w meksykańskim stanie Baja California.

Pierwsze fragmenty płotu na tym odcinku granicy powstały jeszcze pod koniec lat 80. – w San Diego na wybrzeżu Pacyfiku. To wysokie na siedem do dziesięciu metrów stalowe żerdzie, ustawione blisko siebie, pokryte metalową siatką, na dole i na górze wzmocnione zwojami drutu kolczastego. Wiszą na nim tablice upominające, żeby trzymać się od konstrukcji w odległości co najmniej trzech metrów.